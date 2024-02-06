Матч «Авангард» — СКА стал самым результативным для обеих команд в истории КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.

«Авангард» и СКА забросили на двоих 14 шайб. Этот матч стал самым результативным для обеих команд в истории КХЛ. СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.

Предыдущий рекорд СКА был зафиксирован в матче с «Югрой» 23 сентября 2016 года. Тогда обе команды на двоих забросили 13 шайб, а петербургский клуб праздновал победу со счётом 9:4. Предыдущий рекорд «Авангарда» состоялся в матче с «Витязем» 8 сентября 2014 года. Тогда команды на двоих забросили 13 шайб, а омский клуб одержал победу со счётом 8:5.