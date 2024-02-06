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Матч «Авангард» — СКА стал самым результативным для обеих команд в истории КХЛ

Матч «Авангард» — СКА стал самым результативным для обеих команд в истории КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
9 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)     4:3 Буше (Ткачёв, Чмыхов) – 43:44 (5x5)     5:3 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 50:11 (5x4)     6:3 Игумнов (Чмыхов, Ткачёв) – 51:14 (5x5)     7:3 Николишин – 53:09 (en)     7:4 Дедунов (Грицюк, Рендулич) – 54:45 (6x5)     7:5 Фальковский – 57:10 (5x5)     8:5 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:11 (5x4)     9:5 Верба – 59:47 (en)    

«Авангард» и СКА забросили на двоих 14 шайб. Этот матч стал самым результативным для обеих команд в истории КХЛ. СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.

Предыдущий рекорд СКА был зафиксирован в матче с «Югрой» 23 сентября 2016 года. Тогда обе команды на двоих забросили 13 шайб, а петербургский клуб праздновал победу со счётом 9:4. Предыдущий рекорд «Авангарда» состоялся в матче с «Витязем» 8 сентября 2014 года. Тогда команды на двоих забросили 13 шайб, а омский клуб одержал победу со счётом 8:5.

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