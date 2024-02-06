Ротенберг прокомментировал крупное поражение СКА в матче с «Авангардом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги поражения в сверхрезультативном матче с «Авангардом» (5:9). СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб.

«С нашей стороны хорошее начало, хорошо двигались, несмотря на усталость, график тяжёлый. Ребята проявили характер, забили хорошие голы. Допустили ошибки, всё улучшим. Замена Серебрякова? У нас был очень тяжёлый график, нужно смотреть на состояние каждого игрока. Это не было ошибкой, всё было по плану. Слава богу, у Паши Мойсевича не такая тяжёлая травма, просто шайба попала ему в колено, когда он пытался отбить бросок. Здесь всё складывалось так, как мы и планировали. Всегда есть ошибки. Яркая игра, хороший урок для нас», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.