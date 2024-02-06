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«Всё было по-мужски? Ну не по-женски». Ротенберг оценил драки в матче «Авангард» — СКА

«Всё было по-мужски? Ну не по-женски». Ротенберг оценил драки в матче «Авангард» — СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил драки в матче с «Авангардом» (5:9). Сначала форвард «Авангарда» Рид Буше вступился за одноклубника и подрался с нападающим СКА Иваном Зинченко. Затем нападающий СКА Алекс Гальченюк инициировал драку с форвардом омичей Никитой Холодилиным и отправился в нокдаун.

«Третий период? Индивидуальные ошибки. Всё здорово, вытащили матч, сравняли. На фоне усталости такое бывает. Надо было больше бросать. Где-то не смогли довести шайбу до ворот. Когда мы бросали, то забивали. Тут всё просто. Драки? Зачем обсуждать драки? Давайте обсуждать хоккей. Наверное, сегодня всё было по-мужски. Не по-женски», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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