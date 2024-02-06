Кравец прокомментировал результативную победу «Авангарда» в игре со СКА

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над СКА в результативном матче со счётом 9:5.

«Мы очень довольны результатом. Рады, что после досадного поражения от «Магнитки» ребята играли хорошо, проявили характер. Перед игрой сказал, что самое важное — характер, уверенность, коллективный дух и дисциплина. Все эти моменты ребята исполнили. Достаточно много бросали, агрессивно играли в атаке — это важно. Хорошее шоу для всех болельщиков в России.

Пропустили многовато. Для меня лучшая оборона — это атака. При счёте 3:1 нужно забивать выходы 2 в 0, чтобы успокоить игру. Соперник серьёзный, хороший, вернулся в игру. В третьем периоде просто вышли и выиграли матч. Конечно, хотелось бы, чтобы такой настрой был на каждую игру. Но сил на все 68 игр так не хватит. Непросто играть, приехав из поездки. Хорошо, что было изменение в календаре. Это пошло нам в плюс», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.