Никита Гусев побил ещё один рекорд Вадима Шипачёва в московском «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает «Автомобилист». После первого периода хозяева впереди – 2:0.
В составе хозяев ассистентский дубль оформил нападающий Никита Гусев. Вторая результативная передача в матче стала для 31-летнего нападающего 78-м очком в нынешнем сезоне КХЛ, благодаря чему он установил очередной рекорд в истории московского «Динамо».
Гусев превзошёл достижение Вадима Шипачёва (77 очков в сезоне-2021/2022) по очкам в одном сезоне КХЛ. Два года назад Шипачёв набрал 67 (24+43) очков в 48 матчах регулярного чемпионата и ещё 10 (3+7) баллов в 11 встречах плей-офф. Гусев в текущей регулярке принял участие в 60 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 59 результативных передач.
Напомним, что ранее в этом сезоне Никита установил новые клубные рекорды в КХЛ по результативным передачам в одной регулярке, по очкам в одной регулярке и по результативным передачам в одном сезоне.
- 6 февраля 2024
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