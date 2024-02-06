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Никита Гусев побил ещё один рекорд Вадима Шипачёва в московском «Динамо»

Никита Гусев побил ещё один рекорд Вадима Шипачёва в московском «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает «Автомобилист». После первого периода хозяева впереди – 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Уил (Гусев, Римашевский) – 02:49 (5x5)     2:0 Римашевский (Гусев, Ожиганов) – 17:18     2:1 Мэйсек (Да Коста) – 24:13 (5x5)     3:1 Уил (Миронов) – 37:09 (5x4)     3:2 Мэйсек (Кузнецов) – 38:54 (5x5)    

В составе хозяев ассистентский дубль оформил нападающий Никита Гусев. Вторая результативная передача в матче стала для 31-летнего нападающего 78-м очком в нынешнем сезоне КХЛ, благодаря чему он установил очередной рекорд в истории московского «Динамо».

Гусев превзошёл достижение Вадима Шипачёва (77 очков в сезоне-2021/2022) по очкам в одном сезоне КХЛ. Два года назад Шипачёв набрал 67 (24+43) очков в 48 матчах регулярного чемпионата и ещё 10 (3+7) баллов в 11 встречах плей-офф. Гусев в текущей регулярке принял участие в 60 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 59 результативных передач.

Напомним, что ранее в этом сезоне Никита установил новые клубные рекорды в КХЛ по результативным передачам в одной регулярке, по очкам в одной регулярке и по результативным передачам в одном сезоне.

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