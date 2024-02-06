Кравец: говорили, что «Авангард» в плей-офф не попадёт. Доказали, что мы хорошая команда

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец похвалил подопечных и дал ответ критикам, которые говорили, что омский клуб не выйдет в плей-офф.

«После игры с «Магниткой» ничего команде не говорил. Был, так сказать, в трансе. Дотерпели, доехали, потом собрались. Я собрал ребят, поблагодарил за 58 игр. Насколько помню, были разговоры, что вообще в плей-офф не попадём. Ребята доказывают свою состоятельность, что они хорошая команда. Попросил приложить максимальное количество усилий в оставшихся играх, чтобы с уверенностью войти в плей-офф.

Верба? Предчувствия не было. Была боязнь, что долго на скамейке был, чтобы не получил травму. Марк всегда играет полную силу, выкладывается, работает. Когда он гол забил, все обрадовались. Он очень много сердца и души отдаёт команде, это действительно помогает. Рад, что с утра поменял решение и Марк вышел 13-м нападающим.

Проскуряков полностью поправился, готов играть. Сегодня на тренировку вышел Хомченко. Звягин сказал, что он тренировался на 10 баллов. Киселевич должен был выйти уже сегодня, но в конце тренировке я попросил его сделать силовые приёмы в борт, и при выполнении упражнения он почувствовал боль. Пока восстанавливается. Но он никогда от этой борьбы не уходил», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.