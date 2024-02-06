Новиков: предлагаю Назарову возглавить российскую психологическую службу в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков предложил известному тренеру Андрею Назарову возглавить психологическую службу помощи российским игрокам НХЛ. Бывший игрок НХЛ мог бы помочь разобраться в психологических проблемах российским хоккеистам лиги.

«Необходимо создать психологическую службу в НХЛ из наших специалистов. Нужны люди с человеческим и общественным опытом: психологи, воспитатели, педагоги. Надо срочно открывать в Америке наш офис по психологии и поддержке наших ребят. С русским человеком, с русской душой может говорить только русский человек.

Передайте от меня привет Андрею Назарову и скажите, что у Новикова есть предложение ему возглавить эту службу. А я бы мог поработать у него как психолог, который прошел всё. Надо создать такую службу в Америке. А потом, может быть, мы откроем её филиал и в России для людей, которые попали в беду», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, ранее в текущем сезоне НХЛ российские форварды Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов попали в Программу помощи игрокам, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.