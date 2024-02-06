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«Неприятно, неприемлемо». Форвард СКА высказался о поражении от «Авангарда» со счётом 5:9

«Неприятно, неприемлемо». Форвард СКА высказался о поражении от «Авангарда» со счётом 5:9
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Нападающий СКА Василий Глотов оценил болезненное поражение в матче с «Авангардом» со счётом 5:9. СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб. Петербургский клуб прервал пятиматчевую победную серию.

«Неприятно, горькая пилюля, которую надо принять. Такой матч – это точно пища для размышлений, но в то же время это неприемлемо. Думаю, нам нужно время, чтобы проанализировать этот матч. В третьем периоде четвёртый гол был переломный, потом мы не забили в большинстве, удалились, а они забили. И игра перевернулась. Когда мы вернулись в игру во втором периоде, у нас было преимущество эмоциональное. Но четвёртая шайба «Авангарда» всё изменила», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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