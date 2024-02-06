«Торпедо» обыграло «Трактор» и прервало пятиматчевую серию поражений

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Трактором». Победу в упорной борьбе одержали нижегородцы со счётом 3:1.

Первый гол на 24-й минуте матча забил Егор Виноградов, которому ассистировали Владислав Фирстов и Игорь Ларионов. Удвоил преимущество хозяев на 32-й минуте Андрей Белевич, которому ассистировал Никита Шавин. «Трактор» сократил отставание в счёте благодаря голу Джека Родевальда в середине третьего периода с передачи Михаила Котляревского. Финальный штурм ворот в исполнении челябинцев привёл лишь к пропущенному голу в пустые ворота, автором которого стал Кирилл Воронин.

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«Торпедо» прервало серию из пяти поражений подряд.