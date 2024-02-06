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Хет-трик Уила принёс московскому «Динамо» победу в домашнем матче с «Автомобилистом»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Автомобилистом». Победу в этой игре одержали бело-голубые со счётом 5:3.

Хет-триком в составе «Динамо» отметился нападающий Джордан Уил. Форвард бело-голубых Никита Гусев отметился двумя результативными передачами и превзошёл достижение Вадима Шипачёва (77 очков в сезоне-2021/2022) по очкам в одном сезоне КХЛ. В составе «Автомобилиста» дубль оформил нападающий Брукс Мэйсек. Гол и результативный пас отдал форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Отчаянный штурм ворот Максима Моторыгина в концовке матча результата не принёс, приведя лишь к голу капитана «Динамо» Андрея Миронова в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Динамо» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».