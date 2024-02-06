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Хет-трик Уила принёс московскому «Динамо» победу в домашнем матче с «Автомобилистом»

Хет-трик Уила принёс московскому «Динамо» победу в домашнем матче с «Автомобилистом»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Автомобилистом». Победу в этой игре одержали бело-голубые со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Уил (Гусев, Римашевский) – 02:49 (5x5)     2:0 Римашевский (Гусев, Ожиганов) – 17:18     2:1 Мэйсек (Да Коста) – 24:13 (5x5)     3:1 Уил (Миронов) – 37:09 (5x4)     3:2 Мэйсек (Кузнецов) – 38:54 (5x5)     4:2 Уил (О'Делл, Менелл) – 52:39 (5x4)     4:3 Да Коста (Валк) – 57:32 (6x3)     5:3 Миронов – 59:53 (en)    

Хет-триком в составе «Динамо» отметился нападающий Джордан Уил. Форвард бело-голубых Никита Гусев отметился двумя результативными передачами и превзошёл достижение Вадима Шипачёва (77 очков в сезоне-2021/2022) по очкам в одном сезоне КХЛ. В составе «Автомобилиста» дубль оформил нападающий Брукс Мэйсек. Гол и результативный пас отдал форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Отчаянный штурм ворот Максима Моторыгина в концовке матча результата не принёс, приведя лишь к голу капитана «Динамо» Андрея Миронова в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Динамо» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

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