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Нападающий СКА: давление быть топ-командой – привилегия. Не все понимают, о чём я говорю

Нападающий СКА: давление быть топ-командой – привилегия. Не все понимают, о чём я говорю
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Нападающий СКА Василий Глотов заявил, что ему приятно то давление, которое оказывается на клуб со стороны общественности и болельщиков в виду их статуса одного из главных фаворитов на Кубок Гагарина.

«Любое давление – это приятно, на самом деле. Не все понимают, наверное, о чём я говорю, но вот это давление быть топ-командой, когда на тебя все настраиваются, как на последнюю игру – это привилегия. Поэтому это классный вызов. Сегодняшний опыт даст много мотивации нам. Да, трибуны в Омске добавляли злости. Они поддерживают своих ребят, Грицюка поддушили немного. Толчинского после игры ещё не видел.

Что сегодня произошло с Серебряковым? Такое бывает. Его замена в начале игры – не его вина, а этот шестой гол…Может случиться с любым, также и я могу потерять шайбу на синей линии, после чего нам забьют. Никита – наш лидер, лучший вратарь лиги, мы его всячески поддерживаем», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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