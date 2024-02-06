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Форвард «Авангарда» Верба: к драке сегодня был готов, с Зинченко мы поговорили

Форвард «Авангарда» Верба: к драке сегодня был готов, с Зинченко мы поговорили
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Нападающий «Авангарда» Марк Верба заявил, что был готов к драке с Иваном Зинченко в ответном матче со СКА (9:5). В матче в Санкт-Петербурге 2 ноября хоккеисты уже проводили бой, который вызвал много обсуждений из-за удара Вербы по уже лежачему Зинченко.

«Особый настрой на СКА, учитывая слова Ротенберга после игры в Санкт-Петербурге? Я пресс-конференции особо не смотрю, потому что это эмоции. К драке сегодня был готов, с Зинченко мы поговорили сегодня. Если он хочет выяснить отношения, то я всегда могу выйти со скамейки. А на СКА, разумеется, настраивались, это гранд нашего хоккея. И для нас, как для команды, которая претендует на кубок, это был принципиальный матч.

Холодилин – просто красавец, даже добавить нечего. Великолепный бой провёл, там удар снизу у него прошёл. Красавец, получается, что мои функции сегодня забрал, а я – его», – сказал Верба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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