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Щитов назвал самую опасную команду для «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина

Щитов назвал самую опасную команду для «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что «Спартак» испытает большие трудности, если попадёт на «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина. Также бывший игрок обороны отметил опасность встречи с действующим чемпионом КХЛ — ЦСКА.

«Спартаку» в первом раунде лучше не попадать на нижегородское «Торпедо». Команда тоже классно играет в атаке, забивает, как и «Спартак». В плей-офф они будут настроены по-особенному. Думаю, с ними красно-белым будет играть проблематично. Наверное, это самая неприятная и самая опасная команда. Череповец «Спартак» пройдёт без проблем.

С ЦСКА тоже будет очень тяжело. Кубковый опыт армейцев скажется в плей-офф. ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов. [Да], в регулярке выглядят невнятно, но в Кубке Гагарина хоккеисты покажут свои сильные качества», — цитирует Щитова Legalbet.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. Армейцы завоёвывали главный трофей КХЛ два сезона подряд. Нижегородское «Торпедо» в прошлом сезоне в первом раунде плей-офф одолело московское «Динамо» в шести матчах, а во втором раунде всухую уступило СКА.

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