Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос, сыграет ли ещё Пакетт в этом сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, сыграет ли ещё травмированный Седрик Пакетт в этом сезоне. Легионер пропустил матч с «Автомобилистом» (5:3) после того как стал автором самого быстрого хет-трика в истории московского «Динамо» в матче с «Локомотивом» (3:4 Б).

«Увидим ли мы Пакетта до конца сезона? Да, конечно. Римашевский пока будет играть на его месте? Посмотрим. Вы знаете, как у нас всё меняется? Вот здесь мы тут можем загадывать, планировать, а у нас были дни, когда все болели, и ты приходишь на тренировку, а там нет семерых человек. Поэтому зачем об этом говорить. Дай бог, чтобы все были живы-здоровы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.