Заварухин — на вопрос о судействе матча с «Динамо»: лучше направлю финансы в детдом

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал удаление нападающего Стефана Да Косты за неспортивное поведение, которое он получил в связи с возмущением штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.

«Момент с удалением Да Косты? Я лучше направлю свои финансы в другое место — в детский дом или куда-то ещё. Мне многое было непонятно, но лучше пожертвую финансы в другое место. Чтобы они поменяли решение, им должен был кто-то сверху подсказать. У нас сверху подсказывают.

Что нужно улучшить перед плей-офф? Где-то физику подтянуть, ближе к плей-офф посмотреть на соперника и от этого отталкиваться», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.