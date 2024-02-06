Вратарь «Динамо» грудью отбивал шайбу, Никонов упал на соперника. Лучшие фото победы

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6 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Хет-триком в составе «Динамо» отметился нападающий Джордан Уил. Форвард бело-голубых Никита Гусев отметился двумя результативными передачами. Вторая результативная передача в матче стала для 31-летнего нападающего 78-м очком в нынешнем сезоне КХЛ, благодаря чему он установил очередной рекорд в истории московского «Динамо».

В следующем матче «Динамо» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».