А. Зайцев о травме Толчинского в матче с «Авангардом»: фол был, это удаление до конца игры

Арбитр международной категории Александр Зайцев прокомментировал два ключевых момента, случившихся по ходу матчей «Авангард» — СКА и «Динамо» — «Автомобилист».

«Что касается эпизода с ударом Толчинского, то могу сказать, что, на мой взгляд, судьи неправильно оценили момент. Игрок «Авангарда» бьёт Толчинского в номер — прямо в спину. Толчка на борт как такового нет, но есть понятие — опасная игра у бортов. И судьи, и игроки должны понимать, что силовой [приём] на открытом льду — это одно, а силовой у борта, тем более с ударом в спину – это совершенно другое. Это удаление до конца игры – к тому же было нанесение травмы. Если говорить об игре в Москве, то в середине матча при счёте 2:1 в пользу «Динамо» арбитры пропустили буллит, когда защитник гостей при выходе форварда москвичей «1 на 1» нарушал правила», — сказал Зайцев «Чемпионату».

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