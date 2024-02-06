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Козлов — о победе над ЦСКА: играли с габаритной командой, на жилах вытаскивали

Козлов — о победе над ЦСКА: играли с габаритной командой, на жилах вытаскивали
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в матче с ЦСКА (2:0) и похвалил игру вратарей обеих команд. Команды долгое время не могли открыть счёт в матче, а победный гол уфимцы забили на 55-й минуте встречи.

«Интересная, быстрая игра с обилием голевых моментов. Самонов и Гамзин сделали много спасений. Отличный матч вратарей. В первом периоде мы хорошо двигались, во втором ЦСКА сыграл лучше. Играли против габаритной команды, на жилах вытаскивали третий период. Хочу выделить всех парней. Александр Самонов вышел, сделал шестой «сухарь» и отдал голевую передачу. Очень важная победа на характере», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» после 60 матчей нынешнего сезона КХЛ занимает третью строчку в таблице Восточной конференции. Уфимский клуб в следующем матче встретится с «Ак Барсом» 10 февраля на домашней площадке.

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