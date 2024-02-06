Якубов — о сухом поражении ЦСКА от «Салавата»: игра мне понравилась, но надо забивать

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:2). Армейцы пропустили первый гол за пять минут до конца третьего периода.

«Мне игра понравилась. Была организованная команда, но надо забивать. У нас было очень много хороших моментов. Что поменяли по ходу матча? Мы старались и просили ребят придерживаться того плана на игру, который подготовили. Парни в принципе с ним справились. Единственное — допустили эту ошибку в концовке, когда пропустили контратаку.

С чем были связаны некоторые перестановки в составе? Мы дали немножко отдохнуть и Константину Окулову, и Владу Провольневу. Небольшие ошибки в той игре были. Подкорректировали, всё в рабочем режиме», — цитирует Якубова пресс-служба армейского клуба.

Напомним, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров пропустил уже семь игр московского ЦСКА подряд. Армейцы проиграли третий матч кряду. В следующем матче ЦСКА встретится с минским «Динамо» 8 февраля в гостях.