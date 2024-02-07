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Александр Овечкин забил 10-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил 10-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперника на 26-й минуте встречи. Россиянин отличился в 10-й раз в текущем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 32 (10+22) результативными действиями. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 62 шайбы.

«Столичные» в текущем сезоне набрали 51 очко и отстают от идущей на восьмом месте «Филадельфии Флайерз» (56) на пять очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Кофилд) – 06:42     0:2 Судзуки (Джекай) – 07:39     0:3 Пеццетта (Арве-Пинар) – 13:07     1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 26:03    
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