Александр Овечкин забил 10-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперника на 26-й минуте встречи. Россиянин отличился в 10-й раз в текущем сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 32 (10+22) результативными действиями. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 62 шайбы.
«Столичные» в текущем сезоне набрали 51 очко и отстают от идущей на восьмом месте «Филадельфии Флайерз» (56) на пять очков.
- 7 февраля 2024
-
04:45
-
04:30
-
04:07
-
03:52
-
03:36
-
02:35
- 6 февраля 2024
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:40
-
22:35
-
22:29
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:52
-
21:40
-
21:33
-
21:28
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:00