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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ до 62 голов.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреалем». Этот гол стал 832-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 22 результативные передачи.

«Столичные» в текущем сезоне набрали 51 очко и отстают от идущей на восьмом месте «Филадельфии Флайерз» (56) на пять баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Кофилд) – 06:42     0:2 Судзуки (Джекай) – 07:39     0:3 Пеццетта (Арве-Пинар) – 13:07     1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 26:03    
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