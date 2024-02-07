Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ до 62 голов.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреалем». Этот гол стал 832-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 22 результативные передачи.

«Столичные» в текущем сезоне набрали 51 очко и отстают от идущей на восьмом месте «Филадельфии Флайерз» (56) на пять баллов.

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