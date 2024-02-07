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16 сейвов Кочеткова не помогли «Каролине» продлить победную серию с «Ванкувером»

16 сейвов Кочеткова не помогли «Каролине» продлить победную серию с «Ванкувером»
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В ночь с 6 на 7 февраля мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Каролина Харрикейнз» уступила на своей площадке «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

«Харикенйз» открыли счёт на пятой минуте, подловив гостей при игре в меньшинстве. На 18-й минуте «Кэнакс» в большинстве отквитали эту шайбу. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами в численном преимуществе на 37-й и 39-й минутах, первая из них оказалась на счету игроков «Ванкувера». На исходе 44-й минуты нападающий гостей Джей Ти Миллер оформил победный гол.

В составе хозяев полный матч провёл российский голкипер Пётр Кочетков, который совершил 16 спасений, завершив игру с показателем надёжности 84,21%.

Это поражение оборвало трёхматчевую победную серию «Харрикейнз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Мартинук (Терявяйнен) – 04:25 (sh)     1:1 Линдхольм (Хьюз, Петтерссон) – 17:23 (pp)     1:2 Линдхольм (Хьюз, Бёзер) – 36:30 (pp)     2:2 Ахо (Бёрнс, Джарвис) – 38:32 (pp)     2:3 Миллер (Бёзер, Майерс) – 44:00    
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