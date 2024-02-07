16 сейвов Кочеткова не помогли «Каролине» продлить победную серию с «Ванкувером»

В ночь с 6 на 7 февраля мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Каролина Харрикейнз» уступила на своей площадке «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3.
«Харикенйз» открыли счёт на пятой минуте, подловив гостей при игре в меньшинстве. На 18-й минуте «Кэнакс» в большинстве отквитали эту шайбу. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами в численном преимуществе на 37-й и 39-й минутах, первая из них оказалась на счету игроков «Ванкувера». На исходе 44-й минуты нападающий гостей Джей Ти Миллер оформил победный гол.
В составе хозяев полный матч провёл российский голкипер Пётр Кочетков, который совершил 16 спасений, завершив игру с показателем надёжности 84,21%.
Это поражение оборвало трёхматчевую победную серию «Харрикейнз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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