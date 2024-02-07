Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Монреалем»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.

«Монреаль» открыл счёт в матче, забросив три безответные шайбы уже по ходу первого периода. В составе победителей отличились Ник Судзуки (дважды) и Майкл Пеццетта. В начале второго периода российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился голом, сократив отставание в счёте. Однако в середине третьегоо отрезка «Монреаль» вернул преимущество в три шайбы, на этот раз отличился Юрай Слафковски.

Спустя несколько минут вторую шайбу «Кэпиталз» в матче в свой актив записал Расмус Сандин, но через три минуты Юрай Слафковски оформиль дубль, установив окончательный счёт во встрече.

«Вашингтон» занимает 12-е место на Востоке, в активе клуба 51 очко. «Монреаль» находится на строчку ниже, у них 50 очков.

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