Хьюз установил лучший результат XXI века в НХЛ по передачам в 50 матчах среди защитников

В ночь с 6 на 7 февраля мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Каролина Харрикейнз» уступила на своей площадке «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3.

В составе «косаток» двумя результативными передачами отметился защитник Куинн Хьюз, который достиг отметки в 52 ассиста в нынешнем сезоне НХЛ. Американский хоккеист установил лучший результат XXI века в НХЛ по передачам в 50 матчах среди защитников. Куинн стал первым защитником в нынешнем столетии, которому удалось сделать хотя бы 51 голевую передачу в 50 матчах со старта сезона.

Вообще же рекорд НХЛ по голевым передачам в 50 матчах среди защитников принадлежит Бобби Орру (63 в сезоне-1973/1974). Ему же принадлежат второй (61, 1970/1971), третий (61, 1969/1970), четвёртый (58, 1972/1973) и пятый (56, 1974/1975) показатели в истории лиги. Следом располагаются Пол Коффи (55, 1985/1986; 54, 1988/1989; 52, 1987/1988), Сергей Зубов (52, 1993/1994), Брайан Литч (52, 1991/1992) и вот теперь Хьюз (52).