Овечкин обошёл легенду НХЛ по количеству сыгранных матчей, выйдя на чистое 43-е место

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Для 38-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина эта встреча стала 1392-й за карьеру в НХЛ. По соответствующему показателю он обошёл легендарного канадца Дага Монса, который делил с ним 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге. Следующая цель Овечкина – чешский защитник Роман Гамрлик, на счету которого 1395 встреч.
В активе Овечкина 10 голов и 22 результативные передачи в 45 матчах нынешнего сезона НХЛ. Этот гол стал 832-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.
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