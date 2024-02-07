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Овечкин обошёл легенду НХЛ по количеству сыгранных матчей, выйдя на чистое 43-е место

Овечкин обошёл легенду НХЛ по количеству сыгранных матчей, выйдя на чистое 43-е место
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Кофилд) – 06:42     0:2 Судзуки (Джекай) – 07:39     0:3 Пеццетта (Арве-Пинар) – 13:07     1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 26:03     1:4 Слафковски (Эванс, Мэтисон) – 51:19     2:4 Сандин (Карлсон, Строум) – 51:41     2:5 Слафковски (Мэтисон, Судзуки) – 54:01 (pp)    

Для 38-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина эта встреча стала 1392-й за карьеру в НХЛ. По соответствующему показателю он обошёл легендарного канадца Дага Монса, который делил с ним 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге. Следующая цель Овечкина – чешский защитник Роман Гамрлик, на счету которого 1395 встреч.

В активе Овечкина 10 голов и 22 результативные передачи в 45 матчах нынешнего сезона НХЛ. Этот гол стал 832-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

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