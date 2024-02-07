«Вашингтон» впервые в нынешнем сезоне НХЛ проиграл пять матчей подряд

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Это поражение стало пятым подряд для «столичной» команды, что является её худшим отрезком в нынешнем сезоне НХЛ. В текущей регулярке «Вашингтон» впервые потерпел пять поражений подряд, причём в столь неудачной серии «Кэпиталз» смогли набрать всего одно очко.
Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 51 очко в 48 играх и занимает седьмое место в Столичном дивизионе. В следующих гостевых матчах соперниками «столичных» будут «Флорида Пантерз» (9 февраля в 3:00 мск) и «Бостон Брюинз» (10 февраля в 23:30 мск).
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