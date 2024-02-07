Римашевский — о замене Пакетта в первом звене «Динамо»: надо играть на все 150 процентов

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3) и высказался о своей текущей роли в команде Алексея Кудашова. В этом матче Егор снова играл в первом звене, подменяя там травмированного Седрика Пакетта. Молодой форвард отметился заброшенной шайбой.

«На самом деле было очень важно победить на домашней площадке. Хотелось победить на родном льду. На нас ходит много болельщиков. И всегда приятно после выигранного матча постоять в нашем кругу и послушать, как они радуются победе.

Я первый игрок на замену Пакетта в первом звене «Динамо»? Высокая ответственность. Надо соответствовать первому звену, таким профессионалам и играть на все 150 процентов.

Должен ли я продолжать играть в свой хоккей или в первую очередь нужно стараться делать именно те вещи, которые делает Пакетт? Мне кажется, меня туда и поставили, чтобы я играл в свой хоккей. Видимо, он похож на хоккей Гусева и Уила. Надо не забивать голову лишними мыслями и выполнять свои функции.

Продолжаем с Чернышовым забивать строго по очереди? Да, получается, что передаю ему эстафету (смеётся). Конечно, лучше, чтобы мы вместе забивали. Но буду рад, если забьёт Игорь», — сказал Римашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.