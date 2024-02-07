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Бурные эмоции Овечкина после 10 гола в сезоне НХЛ

Бурные эмоции Овечкина после 10 гола в сезоне НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился по ходу матча заброшенной шайбой и ярко отпраздновал свой гол, ударив корпусом защитное стекло площадки.

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Напомним, эта шайба стала юбилейной, 10-й для Овечкина в нынешнем сезоне регулярки. В активе российской звезды также 22 результативные передачи. В общей сложности Овечкин провёл 45 матчей в текущем розыгрыше НХЛ.

Также этот гол стал 832-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

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