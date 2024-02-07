«Эдмонтон» остановился в шаге от повторения рекорда НХЛ по серии победных матчей

В Вегасе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Таким образом канадский клуб прервал свою 16-матчевую победную серию и остановился в шаге от повторения рекорда Национальной хоккейной лиги, который принадлежит «Питтсбург Пингвинз». В сезоне-1992/1993 «пингвины» одержали 17 побед подряд, что, однако, не помогло клубу выиграть Кубок Стэнли.

«Нефтяники» повторили серию «Коламбус Блю Джекетс» сезона-2016/2017, деля второе место по количеству побед подряд (16).

В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» проведёт гостевую встречу с «Анахайм Дакс» 10 февраля.