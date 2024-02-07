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Главный тренер «Калгари» высказался об игре первого звена клуба с Андреем Кузьменко

Главный тренер «Калгари» высказался об игре первого звена клуба с Андреем Кузьменко
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Главный тренер «Калгари Флэймз» Райан Хаска оценил игру первого звена клуба, в котором выступали Андрей Кузьменко, Егор Шарангович и Джонатан Юбердо.

«Они неплохо двигали шайбу в зоне атаки. Утром мы говорили о том, что не уверены, как они будут играть в обороне, но Шарангович действовал ответственно и занимал правильную позицию в своей зоне. А когда они получали шайбу в зоне атаки, то хорошо разыгрывали, создавали моменты. Хорошее начало, надеюсь, они продолжат обретать «химию», — приводит слова Хаски пресс-служба «Калгари».

Напомним, Андрей Кузьменко в первом же матче после обмена из «Ванкувера» отметился голом. Российский нападающий записал на свой счёт пятый по скорости гол среди всех дебютантов клуба.

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