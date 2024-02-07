«Вегас» повторил необычное достижение «Тампы» и «Монреаля»

В Вегасе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Золотые рыцари» прервали 16-матчевую победную серию канадского клуба и повторили необычное достижение «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Голден Найтс» стали четвёртыми действующими обладателями Кубка Стэнли, прервавшими победную серию соперника из более чем 10 игр, повторив достижение «Лайтнинг» сезона-2021/2022, «Канадиенс» сезонов-1993/1994, 1978/1979.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Аризоной Койотс» 9 февраля. «Эдмонтон Ойлерз» проведёт гостевую встречу с «Анахайм Дакс» 10 февраля.