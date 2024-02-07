Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нормальная игра, но не хорошая». Кузьменко — о дебюте за «Калгари»

«Нормальная игра, но не хорошая». Кузьменко — о дебюте за «Калгари»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко высказался о своей дебютной игре с «Бостон Брюинз» (4:1) за канадский клуб, в которой форвард забросил шайбу.

«Каждый матч – это маленький шаг. Сегодня для меня был трудный матч – устал (смеётся). Как будто 40 минут сыграл, а не 15. Нормальная игра. Не хорошая, потому что много моментов у меня не было. Нам нужно больше голов от моего звена. Хорошее звено, мы хорошо друг друга чувствуем, в каждой смене разговариваем. Мне нравится. Шарангович и Юби [Юбердо] – отличные игроки, и большинство хорошее. Мы играем в похожем стиле. Мне нравится. Посмотрим, как мы дальше будем играть, но первая игра получилась хорошей», — цитирует Кузьменко пресс-служба «Калгари».

Кузьменко в первом же матче после обмена из «Ванкувера» отметился голом. Российский нападающий записал на свой счёт пятый по скорости гол среди всех дебютантов клуба.

Материалы по теме
Главный тренер «Калгари» высказался об игре первого звена клуба с Андреем Кузьменко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android