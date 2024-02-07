«Нормальная игра, но не хорошая». Кузьменко — о дебюте за «Калгари»

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко высказался о своей дебютной игре с «Бостон Брюинз» (4:1) за канадский клуб, в которой форвард забросил шайбу.

«Каждый матч – это маленький шаг. Сегодня для меня был трудный матч – устал (смеётся). Как будто 40 минут сыграл, а не 15. Нормальная игра. Не хорошая, потому что много моментов у меня не было. Нам нужно больше голов от моего звена. Хорошее звено, мы хорошо друг друга чувствуем, в каждой смене разговариваем. Мне нравится. Шарангович и Юби [Юбердо] – отличные игроки, и большинство хорошее. Мы играем в похожем стиле. Мне нравится. Посмотрим, как мы дальше будем играть, но первая игра получилась хорошей», — цитирует Кузьменко пресс-служба «Калгари».

Кузьменко в первом же матче после обмена из «Ванкувера» отметился голом. Российский нападающий записал на свой счёт пятый по скорости гол среди всех дебютантов клуба.