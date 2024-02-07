Двукратный обладатель Кубка Гагарина высказался об участии Кузнецова в Программе помощи

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил участие российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Программе помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

«Очень жалко, конечно, что наши ребята в НХЛ сталкиваются с такими ситуациями, но у психологических проблем и зависимости национальности нет. Не считаю, что Кузнецов и Ничушкин не справились с большими деньгами, они давно получают приличные контракты. Профессиональный спорт — это большое моральное напряжение и давление, нужно формировать защиту от стресса с ранних с времен. Должна быть профилактика, точно такая же, как поход к зубному. К душевной ране не приложишь подорожник», — сказал Коньков в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.