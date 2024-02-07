«Мы будем создавать много моментов «отдал — открылся». Юбердо — об игре с Кузьменко

Нападающий «Кагари Флэймз» Джонатан Юбердо высказался об игре в первом звене с российским нападающим Андреем Кузьменко.

«Он открывался, я сказал ему, что мы будем создавать много моментов «отдал – открылся». Так мы хотим играть. Отдаёшь пас и стараешься открыться. Сегодня мы это сделали, надо продолжать в том же духе. Думаю, это самая цельная наша игра за весь год. Знали, что на этой арене будет тяжело, против такого сильного соперника, но мы особо ничего им не позволили создать», — цитирует Юбердо пресс-служба «Калгари».

Напомним, Кузьменко в первом же матче после обмена из «Ванкувера» отметился голом в ворота «Бостон Брюинз» (4:1). Российский нападающий записал на свой счёт пятый по скорости гол среди всех дебютантов клуба.