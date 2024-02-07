Ротенберг рассказал о состоянии Толчинского, который получил травму в игре с «Авангардом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего армейского клуба Сергея Толчинского, который не смог доиграть встречу с «Авангардом» (5:9).

«Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре. Серёга — крепкий парень, ему повезло в том эпизоде и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лёд. Держим удар!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.

Ранее эпизод с травмой игрока СКА разобрал известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд.