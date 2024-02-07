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СКА поддержал Толчинского, получившего травму в матче с «Авангардом»

Хоккейный клуб СКА выразил слова поддержки нападающему клуба Сергею Толчинскому, который получил травму и не смог доиграть встречу с «Авангардом» (5:9) накануне.

«Желаем Серёже скорейшего восстановления и ждём на льду! Ведь его классные проходы и шикарные голы – украшение и важная часть игры нашей команды», — сказано в сообщении пресс-службы клубы с берегов Невы.

В нынешнем сезоне Толчинский сыграл 60 встреч, в которых набрал 46 (14+32) очков.

Напомним, хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.

Ранее эпизод с травмой игрока СКА оценил известный хоккейный тренер Андрей Назаров.