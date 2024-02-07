«Меньше налоги, жизненные ценности». Бабаев — о принятии игроками российского гражданства

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о причинах принятия иностранными игроками российского гражданства.

«Есть такая тенденция. Мы видим, что некоторые иностранцы с удовольствием принимают российское гражданство. Здесь может быть сразу несколько факторов: меньше налоги, жизненные ценности, многим нравится жизнь и культура России. Я ничего не имею против получения легионером российского гражданства, считаю это нормальным явлением», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в последнее время российское гражданство получили защитник «Амура» Кэмерон Ли, форвард СКА Брендан Лайпсик и игрок обороны московского «Динамо» Бреннан Менелл.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»: