Агент Бабаев предположил, может ли НХЛ повлиять на участие сборной России на Олимпиаде

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, может ли Национальная хоккейная лига повлиять на возможность участия сборной России на Олимпийских играх со звёздами НХЛ.

«У НХЛ всегда есть чёткая позиция. Есть профсоюз, а россияне для НХЛ точно такие же хоккеисты, как все остальные. Я вижу, какая сильная работа ведётся профсоюзом. Это именно то, к чему нужно стремиться. Это именно та организация, которая двигает вперёд игроков и всю лигу. Хоккеисты знают, что всегда будут под защитой», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»: