Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Бабаев предположил, может ли НХЛ повлиять на участие сборной России на Олимпиаде

Агент Бабаев предположил, может ли НХЛ повлиять на участие сборной России на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, может ли Национальная хоккейная лига повлиять на возможность участия сборной России на Олимпийских играх со звёздами НХЛ.

«У НХЛ всегда есть чёткая позиция. Есть профсоюз, а россияне для НХЛ точно такие же хоккеисты, как все остальные. Я вижу, какая сильная работа ведётся профсоюзом. Это именно то, к чему нужно стремиться. Это именно та организация, которая двигает вперёд игроков и всю лигу. Хоккеисты знают, что всегда будут под защитой», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
Материалы по теме
Что стряслось с Кузнецовым и сколько легионеров нужно в КХЛ. Интервью с известным агентом
Эксклюзив
Что стряслось с Кузнецовым и сколько легионеров нужно в КХЛ. Интервью с известным агентом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android