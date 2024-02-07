СКА обратился в судейский департамент КХЛ после эпизода с травмой Толчинского

СКА обратился в судейский департамент КХЛ с просьбой рассмотреть эпизод, когда форвард омского «Авангарда» Никита Холодилин применил силовой приём против нападающего СКА Сергея Толчинского, сообщает «Матч ТВ».

«Когда Толчинского выносили со льда, он был без сознания. Игрок ничего не помнил в тот момент, находился в шоковом состоянии. Повезло, что он избежал серьёзной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом», — заявили в СКА.

Напомним, хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров. В нынешнем сезоне Толчинский сыграл 60 встреч, в которых набрал 46 (14+32) очков.