Никишин — второй защитник за всю историю КХЛ, кто набрал 50+ очков в двух регулярках

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.



Защитник СКА Александр Никишин набрал в этой встрече 2 (0+2) очка. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Никишин — лишь второй игрок обороны за всю историю КХЛ, на счету которого 50 и более баллов в двух регулярных чемпионатах. Первым является Кевин Даллман. При этом Александр показывает столь высокую результативность в двух сезонах подряд, а Даллману для этого потребовался трёхлетний перерыв. 50 очков он набирал в регулярках сезонов-2008/2009 и 2011/2012.

Напомним, накануне Никишин стал первым защитником в нынешнем сезоне КХЛ, набравшим 50 очков. Всего же на счету Александра сейчас 51 (15+36) очко в 60 встречах. Второе место в списке бомбардиров-защитников этого сезона занимает капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, на счету которого 45 (8+37) очков в 58 матчах.