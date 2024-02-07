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Канадский форвард «Автомобилиста» Мэйсек ответил на вопрос о своём будущем в клубе

Канадский форвард «Автомобилиста» Мэйсек ответил на вопрос о своём будущем в клубе
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Канадский форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек ответил на вопрос о новом контракте с клубом из Екатеринбурга.

«Останусь ли я в «Автомобилисте»? Знаете, мои дети вернулись домой, в Канаду. Находиться на расстоянии от них тяжело, передо мной будет сложное решение в конце сезона. Сейчас я о новом контракте не думаю», — сказал Мэйсек в интервью Legalbet.

Соглашение 31-летнего Мэйсека истекает 30 апреля 2024 года. В нынешнем регулярном сезоне КХЛ форвард провёл 61 встречу, в которой забросил 23 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 47 очков. «Автомобилист», набрав 73 очка в 62 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче клуб из Екатеринбурга дома сыграет с московским «Динамо».

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