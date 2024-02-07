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«Авангард» призвал СКА дать опровержение словам Ротенберга о Кравце

«Авангард» призвал СКА дать опровержение словам Ротенберга о Кравце
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Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» направил в СКА письмо, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Романа Ротенберга в адрес Михаила Кравца.

Напомним, 6 февраля на пресс-конференции по окончании матча «Авангард» — СКА главный тренер СКА Роман Ротенберг неоднократно обвинил главного тренера «ястребов» Михаила Кравца в установке своим хоккеистам на «убийства» игроков соперника.

«Авангард» никак не комментировал эту информацию в публичном пространстве. Из источников, близких к клубу, стало известно, что сегодня омский клуб направил в адрес генерального директора СКА Дмитрия Константинова официальное письмо, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Ротенберга. В противном случае, по данным источника, «Авангард» оставляет за собой право обратиться в КХЛ для оценки ситуации, а также использовать иные способы правовой защиты.

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