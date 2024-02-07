Римашевский рассказал, чему может научиться у Никиты Гусева и Джордана Уила

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский оценил свою игру в матче с «Автомобилистом» (5:3), которую он провёл в первом звене вместо травмированного Седрика Пакетта. Форвард заявил, что может многому поучиться у мастеровитых партнёров по звену.

«Претендую ли на место Пакетта при игре на пятачке? Да нет. Просто он рядом сидит, иногда слушаю, иногда смотрю, как он действует. На самом деле, приятно, что доверяют и ставят в звено к таким мастерам. Получается забивать — это вдвойне приятно.

Что подсказывают партнёры? Да тут у каждого можно почерпнуть что-то новое. Как передачи Гусь находит, как Уил классно работает с шайбой и бросает в эти маленькие дырочки», — цитирует Римашевского Legalbet.

Римашевский стал автором гола и результативной передачи в матче с «Автомобилистом». После 60 матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги бело-голубые занимают третье место в таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче «Динамо» сыграют с «Металлургом» 11 февраля.