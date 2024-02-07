Форвард «Динамо» Рашевский: у нас есть проблемы с дисциплиной, пытаемся в этом разобраться

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о проблемах с дисциплиной на льду, из-за которой бело-голубые испытывали проблемы в третьем периоде матча с «Автомобилистом» (5:3). Москвичи едва не упустили победу в концовке матча из-за двух удалений подряд.

«Почему просели в третьем периоде? У нас есть проблемы с дисциплиной. Некоторые вещи сами объяснить не можем, некоторые действия кажутся глупыми со стороны. Мы пытаемся в этом разобраться. Есть такая проблема: когда идёт напряжённая игра, нужно сыграть надёжно и строго, а мы допускаем глупые ошибки. Думаю, когда мы это исправим, то всё у нас будет нормально», — цитирует Рашевского Legalbet.

После 60 матчей текущего регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые занимают третье место в таблице Западной конференции лиги. В следующем матче московское «Динамо» сыграет с «Металлургом» 11 февраля.