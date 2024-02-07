Лучший бомбардир и снайпер минского «Динамо» Сэм Энас попал в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Также форвард Егор Бориков внесён в список травмированных. Сообщается, что нападающие получили травмы в недавних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

30-летний американский нападающий дебютировал в КХЛ в этом сезоне. На данный момент Энас является лучшим снайпером и бомбардиром минского «Динамо». В 58 матчах текущего сезона нападающий набрал 44 очка — забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи с показателем полезности «-6».

10 января Энас повторил клубный рекорд минского «Динамо» по продолжительности результативной серии. В сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ нападающий Джо Павелски также набирал очки в 10 играх кряду — забил семь голов и отдал семь передач.

В списке травмированных минского «Динамо» остаются: Виталий Пинчук, Александр Суворов, Бретт Ричи, Дмитрий Дерябин, Никита Смирнов, Иван Секерин.