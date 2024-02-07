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Нападающий Михаил Мальцев попал в состав на выездную серию «Спартака»

Нападающий Михаил Мальцев попал в состав на выездную серию «Спартака»
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Нападающий Михаил Мальцев попал в состав на выездную серию «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых. Форвард выбыл из строя в середине января из-за перелома руки.

Также в состав команды вошли хоккеисты Герман Рубцов и Егор Филин, также пропустившие последние матчи из-за повреждений. При этом «Спартак» отправился на выездную серию без двух основных вратарей — Патрика Рыбара и Дмитрия Николаева.

Напомним, в нынешнем сезоне Мальцев принял участие в девяти матчах за «Спартак», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

«Спартак» проведёт четыре матча на выезде. 8 февраля состоится матч с «Авангардом», 10 февраля — с «Барысом», 12 февраля — с «Локомотивом», а 14 февраля — с «Северсталью».

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