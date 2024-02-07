Джон Таварес подаст в суд на налоговую Канады из-за долга в $ 8 млн

Капитан «Торонто» Джон Таварес подаст в суд на Налоговое управление Канады, сообщает National Post. Сообщается, что 33-летний хоккеист имеет долг перед налоговой около $ 8 млн из-за подписного бонуса в размере $ 15,25 млн, который он получил в 2018 году.

На прошлой неделе Таварес подал апелляцию в Налоговый суд Канады через своих адвокатов, добиваясь отмены пересмотра его налоговой декларации за 2018 год.

Таварес подал апелляцию, потому что не согласен с размером налога. Хоккеист считает, что подписной бонус должен был облагаться налогом по ставке в 15%, так как подходит под разряд «поощрений» в соглашении о налогообложении между Канадой и США. Изначально сумма налога Тавареса был рассчитана по ставке в 38% плюс проценты.