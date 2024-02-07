Белорус Протас выразил поддержку Евгению Кузнецову, попавшему в Программу помощи НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас оценил попадание российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

«Я скажу, что всем, кто играл с ним, тяжело. Он отличный одноклубник, отличный парень. Он был одним из тех парней, которые помогали мне больше всего. Конечно, это тяжело. Мы желаем ему поскорее восстановиться и вернуться», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

Кузнецов помогал Протасу с изучением английского языка, преодолением языкового барьера и адаптацией к жизни в Северной Америке. В нынешнем сезоне Кузнецов забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач в 43 матчах с отрицательным показателем полезности «-11».