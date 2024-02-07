Экс-арбитр — о травме Толчинского: не было «убийства», у борта нельзя как сопля играть

Бывший игрок СКА, судья Всесоюзной категории Константин Меньшиков оценил слова главного тренера СКА Романа Ротенберга в адрес наставника «Авангарда» Михаила Кравца о том, что игроки омского клуба специально травмировали игрока армейского клуба Сергея Толчинского.

«Обычный хоккейный момент. Можно удалять за такое, можно не удалять. Не знаю, почему из-за него разгорелись такие страсти. Не было «убийства»? Нет, это было сказано на эмоциях. Тренер СКА тоже набирается опыта, переживает за результат. Толчинский смотрел вниз на шайбу или был раскрепощён. А у борта так нельзя. Если я вижу, что меня летят бить, выставляю плечо, стараюсь противодействовать. А если ты как сопля…

Михаил Кравец обиделся на слова Романа Ротенберга? Ну, конечно, его можно понять. Он играл в хоккей душой и сердцем. Очень порядочный парень. Бился на льду, действовал самоотверженно, но никогда не поступал подло. Самоотверженность и порядочность — его основные качества», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

Напомним, нападающий «Авангарда» Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. Форвард СКА покинул площадку с помощью партнёров. Арбитры матча долго просматривали эпизод, но не усмотрели в нём нарушения правил. Главный тренер СКА Роман Ротенберг был не согласен с таким решением и заявил, что соперник намеренно травмировал Толчинского по указу главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца.