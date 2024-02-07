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Оши — о Кузнецове: надеемся, что у него всё будет хорошо и он поправится

Оши — о Кузнецове: надеемся, что у него всё будет хорошо и он поправится
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поддержал российского одноклубника Евгения Кузнецова, попавшего в Программу помощи хоккеистам НХЛ.

«Каждый раз, когда мы теряем одного из ключевых хоккеистов команды, особенно в эти дни, когда дело касается одного из игроков, который был здесь, когда мы выиграли Кубок, — это большая дыра, которую нужно заполнить. Нет ни одного человека, который мог бы заскочить в состав и сделать то, что делает Кузи. Вы просто не можете этого сделать, так что всё будет зависеть от всей команды… в первую очередь мы думаем о Кузи и надеемся, что у него всё будет хорошо и он поправится», — цитирует Оши пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Кузнецов забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач в 43 матчах с отрицательным показателем полезности «-11». Контракт россиянина с «Кэпиталз» истекает в 2025 году.

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